38 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Таджикистан

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С 15 по 19 июня 2026 года в Ростовской области на экспорт в Таджикистан оформили две партии мяса птицы общим весом в 38 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте ведомства.
Качество товара подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».
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