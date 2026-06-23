38 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Таджикистан

Продукцию признали безопасной, она соответствовала требованиям страны-импортера. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 19 июня 2026 года в Ростовской области на экспорт в Таджикистан оформили две партии мяса птицы общим весом в 38 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте ведомства.

Качество товара подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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