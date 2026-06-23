В Ростовской области прокуратура выявила тысячи нарушений земельного закона

В суды Дона направили более 230 исков о земельных нарушениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области подвели промежуточные итоги надзора за соблюдением земельного законодательства в 2026 году. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверок ведомство зафиксировало порядка 3,2 тысячи профильных нарушений. Вопрос обсуждался на заседании коллегии ведомства.

Для исправления ситуации сотрудники прокуратуры применили более 1,8 тысячи мер реагирования. В результате к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 370 граждан и должностных лиц. Кроме того, правоохранители инициировали заведение 12 уголовных дел, а в судебные инстанции передали свыше 230 исковых заявлений.

На прошедшем заседании участники утвердили план конкретных действий, призванных обеспечить строгое соблюдение законов в земельной сфере. К выполнению этих мероприятий в регионе уже приступили.

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