Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 24 июня будет жаркой, при этом не обойдется без дождя с грозой и порывистого ветра. По области тоже ожидается непогода. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 24 июня будет переменной облачности. Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер северной четверти разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы до усилятся до 15 м/с. В ночь на 25 июня — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь, град. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 - 19 м/с. В ночь на четверг также ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 24 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +28 — +30 градусов. В ночь на 25 июня ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +19 до +24 градусов, местами до +28, по югу и востоку до +31. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +13 — +18 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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