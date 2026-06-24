30 БПЛА сбили над двумя городами и пятью районами Ростовской области

В ночь на 24 июня в небе над Ростовской областью сбили около 30 беспилотников. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 24 июня в ходе отражения воздушной атаки силы ПВО сбили около 30 БПЛА. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны уничтожили в Гуково и Каменске-Шахтинском. Также воздушной атаке подверглись пять районов области: Боковский, Миллеровский, Родионово-Несветайский, Чертковский и Шолоховский.

– Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать на минуту отвлеклась на других детей»: Что известно о гибели трехлетнего малыша в аквапарке в Ростовской области