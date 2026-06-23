«Мать на минуту отвлеклась на других детей»: Что известно о гибели трехлетнего малыша в аквапарке в Ростовской области

На месте трагедии работают следователи. Фото: СУ СК по РО.

В Батайске Ростовской области 23 июня произошла трагедия. Как сообщили в региональном следственном комитете, в бассейне аквапарка утонул трехлетний мальчик. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

Что известно о гибели трехлетнего малыша в аквапарке Ростовской области

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», жительница Батайска пришла в аквапарк с тремя маленькими детьми. По предварительным данным, мать ненадолго отвлеклась.

- Она буквально на минуту отвлеклась на двух других детей. Предположительно, в это время трехлетний ребенок оказался в бассейне.

Пока неясно, зашел ли мальчик сам в бассейн или случайно в него упал. Известно, что он находился в воде недолго - его почти сразу вытащили из воды. Скорая помощь также оперативно приехала на место трагедии. К приезду медиков сердце ребенка еще билось. Специалисты около часа пытались реанимировать мальчика, однако, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Официально

Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.

— По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Проверку также проводит прокуратура Ростовской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала еще об одной трагедии, случившейся в Донской столице. 23 июня в Ленинском районе города в одной из многоэтажек двухлетний мальчик выпал из окна квартиры. Ребенок скончался на месте происшествия.

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