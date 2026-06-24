За сутки в Ростовской области спасатели потушили семь пожаров

За сутки в Ростовской области ликвидировали три загорания сухой растительности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 23 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров и три загорания сухой растительности. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.

Также спасатели выезжали на восемь дорожно-транспортных происшествий и два происшествия на водных объектах. На воде удалось спасти двух человек, еще один погиб.

На ликвидацию всех происшествий привлекались 112 человек личного состава и 28 единиц спецтехники.

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