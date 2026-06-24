245 ДТП с пешеходами произошло в Ростовской области с начала года

С начала года в Ростовской области в ДТП с пешеходами погибли 40 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Ростовской области произошло 245 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях погибли 40 человек, еще 223 получили травмы. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Среди пострадавших — более 60 детей, один ребенок погиб. Отметим, что более ста аварий случились по неосторожности самих пешеходов.

Госавтоинспекция напомнила пешеходам о необходимости переходить дорогу только по зебре или на зеленый сигнал светофора. Убеждаться, что водители их видят, держать детей за руку и не пользоваться наушниками. В темное время суток рекомендуют носить световозвращатели. Водителям советуют заранее снижать скорость у переходов, не обгонять перед «зеброй» и быть особенно внимательными возле школ, остановок и в плохую погоду.

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