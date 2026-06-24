В Октябрьском районе Ростова обновят более 16 тысяч квадратных метров дорог

В Ростове-на-Дону стартовал ремонт внутриквартальных проездов на Таганрогской улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону начался ремонт внутриквартальных проездов. Работы стартовали сразу на двух объектах: проезд от Таганрогской, 163 до Кривоносова, 5, и проезд у домов 126, 126/1 и 126/2 по Таганрогской. Подрядчик уже срезает старое покрытие и в ближайшее время приступит к укладке нового асфальта. Об этом сообщили в городской администрации.

В сообщении сказано, что на многих участках покрытие давно пришло в негодность. Ямы и трещины мешали и водителям, и пешеходам. Ранее эти территории были бесхозными, но теперь их приняли в муниципальную собственность и выделили деньги на обновление.

Все работы на этих адресах планируют завершить до 31 июля. А всего до конца года в Октябрьском районе приведут в порядок более 16 тысяч квадратных метров дорог.

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