Суд запретил ростовскому предпринимателю производить молочную продукцию из-за фальсификата

В Ростовской области индивидуальному предпринимателю запретили выпуск молочной продукции после неоднократных нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд запретил индивидуальному предпринимателю из Ростовской области производить молочную продукцию. Причиной стал неоднократный выпуск фальсифицированных товаров. Решение было принято по иску Россельхознадзора.

В 2024–2025 годах лабораторные исследования не раз выявляли нарушения. В молочке находили растительные масла и жиры, которых по требованиям техрегламентов быть не должно. Предприниматель выпускал сметану, масло и творог под разными брендами. Ведомство направляло предупреждения, но нарушитель мер не принял. Тогда Россельхознадзор обратился в суд.

Теперь предпринимателю запрещено производить продукцию под несколькими торговыми марками. Решение суда уже передано судебным приставам для исполнения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детям нужны не планшеты, а кони: Семья из Ростова бросила комфорт мегаполиса ради старого домика в станице