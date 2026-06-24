В Ростовской области объявили и сразу отменили беспилотную опасность

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области днем 24 июня был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Предупреждение опубликовали в донском МЧС.
Однако спустя десять минут после объявления тревогу отменили.
Напомним, в ночь на 24 июня над двумя городами и пятью районами сбили около 30 БПЛА.
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