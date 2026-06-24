В Ростове осудили водителя за повторное пьяное вождение и конфисковали машину

Суд в Ростове вынес приговор пьяному водителю-рецидивисту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 25-летнему местному жителю. Его признали виновным в том, что он снова сел за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

В апреле этого года на проспекте Сельмаш инспекторы ДПС остановили водителя. Он был пьян. Ранее мужчину уже привлекали за отказ от медосвидетельствования. Несмотря на это, он снова нарушил закон.

Суд назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на два года. Кроме того, автомобиль, на котором он ездил, конфисковали в пользу государства.

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