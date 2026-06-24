Власти Ростовской области сообщили о готовности к летней жаре 2026 года

Все генерирующие и сетевые компании региона выполнили планы по ремонту и техобслуживанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергосистема Ростовской области готова к пиковым нагрузкам во время летней жары. Об этом сообщили на заседании регионального штаба.

К этому моменту провели все основные мероприятия на ключевых подстанциях, а также обновили одну из самых загруженных высоковольтных линий в Ростове-на-Дону. Благодаря этому увеличилась пропускная способность сети.

Все генерирующие и сетевые компании региона выполнили планы по ремонту и техническому обслуживанию. Провели девять учений.

В готовности находятся 237 аварийных бригад, 505 единиц техники, 185 резервных источников питания, есть аварийный запас материалов.

— Мы не просто готовимся к жаре, мы строим систему, которая не должна подвести даже при +40 градусах. Необходимо наладить устойчивую энергосистему, которая работает без сбоев даже в экстремальных условиях, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В ближайшие недели специалисты будут ежедневно следить за нагрузками. В режиме повышенной готовности работают аварийные службы. Специальные мероприятия продлятся до окончания возможного периода аномальных температур.

По словам замглавы региона, Ростовская область — одна из немногих территорий в ЮФО, где все ключевые показатели готовности к ПЭВТ превышают федеральные нормативы.

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