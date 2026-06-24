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НовостиОбщество24 июня 2026 12:53

Ремонт на Суворова в Ростове затянулся, движение ограничено до конца декабря

Ограничение для водителей и пешеходов продлили на участке улицы Суворова в Ростове
Ангелина СКИБА
Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ.

Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничение движения продлили на улице Суворова в Ростове-на-Дону. Информация поступила от городского департамента автодорог.

Теперь ограничения для машин и пешеходов на участке от Суворова, 40 до переулка Университетского сохранятся до 30 декабря 2026 года. Причина — перенос сроков строительно-монтажных работ на Суворова, 42.

Напомним, ранее частичные перекрытия на указанном отрезке дороги планировали снять 20 октября. Предупреждение для водителей и пешеходов действует с мая.

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