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НовостиОбщество24 июня 2026 15:21

ФАС и маркетплейсы приняли меры против перепродаж топлива в Ростовской области

Ростовское УФАС: ситуация с топливом находится под контролем
Ангелина СКИБА
Сотрудники ФАС принимают меры против спекулятивных перепродаж топлива.

Сотрудники ФАС принимают меры против спекулятивных перепродаж топлива.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области маркетплейсы и сайты с объявлениями попали под внимание антимонопольной службы. Сотрудники надзорного ведомства и цифровые платформы теперь действуют вместе против спекулятивных перепродаж топлива, сообщает Ростовское УФАС.

В частности, один из известных сайтов скрыл объявления о продаже бензина, а еще две платформы полностью запретили торговать топливом, такой товар отклоняется уже на этапе модерации.

Также Федеральная антимонопольная служба следит за обоснованностью стоимости нефтепродуктов во всех регионах страны. При выявлении нарушений принимаются меры.

Например, после внеплановых проверок на оптовом рынке в стране было возбуждено дело о защите конкуренции в отношении трех нефтетрейдеров. Организации координировали действия при заключении сделок на биржевых торгах для увеличения дохода от перепродажи бензина и дизтоплива.

Кроме того, в ФАС потребовали усилить контроль за продажей топлива для аграриев. Территориальные органы должны фиксировать торговлю с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Также в адрес двух организаций направили запросы о ценах. Ответ ждут до 26 июня.

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