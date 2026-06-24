В трех селах Азовского района Ростовской области появился бесплатный Wi-Fi

Интернет можно найти в парках сел Кагальник, Самарское и Займо-Обрыв. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новые общедоступные точки Wi-Fi появились в трех селах Азовского района Ростовской области. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Теперь интернет можно найти в трех парках в селах Кагальник, Самарское и Займо-Обрыв.

Всего, по информации властей, в регионе работают больше 2,5 тысячи бесплатных Wi-Fi-зон. Подключение обеспечили на автобусных остановках, в банках, МФЦ, учреждениях социальной сферы, зонах отдыха и досуга, в местах торговли и питания.

— В условиях временных ограничений мобильного интернета важно обеспечить жителям оперативный доступ к онлайн сервисам, госуслугам и каналам экстренной связи. Более 2,5 тысячи точек доступа к бесплатному Wi Fi нанесены на сайте геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении «ГИС РО», – напомнил министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Копытов.

Донские власти подчеркивают: ограничение и отключение мобильного интернета — временная мера для защиты граждан и инфраструктуры.

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