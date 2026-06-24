В Таганроге женщину с инвалидностью через суд обеспечили жильем

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге после вмешательства прокуратуры женщину с инвалидностью обеспечили жильем. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
После проверки выяснили, что таганроженка с тяжелой формой хронического заболевания нуждается в квартире, но никак не может получить жилье. Во внеочередном порядке жилплощадь женщине не предоставили.
По факту нарушения сотрудники прокуратуры подали иск. Только после этого благоустроенное жилье передали женщине-инвалиду.
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