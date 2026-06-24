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НовостиОбщество24 июня 2026 16:31

В Таганроге женщину с инвалидностью через суд обеспечили жильем

Прокуратура защитила права таганроженки, которой не выдавали квартиру
Ангелина СКИБА
Жилье передали только после судебного иска прокуратуры.

Жилье передали только после судебного иска прокуратуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге после вмешательства прокуратуры женщину с инвалидностью обеспечили жильем. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

После проверки выяснили, что таганроженка с тяжелой формой хронического заболевания нуждается в квартире, но никак не может получить жилье. Во внеочередном порядке жилплощадь женщине не предоставили.

По факту нарушения сотрудники прокуратуры подали иск. Только после этого благоустроенное жилье передали женщине-инвалиду.

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