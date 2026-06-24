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НовостиОбщество24 июня 2026 17:04

Сергей Сягайло возглавит Тацинский район Ростовской области на время до выборов

Губернатор назначил временно исполняющего полномочия главы Тацинского района
Ангелина СКИБА
Управленец будет возглавлять район до дня избрания нового главы района.

Управленец будет возглавлять район до дня избрания нового главы района.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергея Сягайло назначили временно исполняющим полномочия главы Тацинского района Ростовской области. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор Юрий Слюсарь.

Управленец будет возглавлять район до дня избрания и вступления в должность нового главы района.

Напомним, Сергей Сягайло родился в хуторе Ильинка Белокалитвинского района Ростовской области. Окончил Таганрогский государственный педагогический институт.

В разные годы работал директором по воспитательной работе и учителем трудового обучения Грушевской СОШ, заместителем главы и главой Грушево-Дубовской сельской администрации в Белокалитвинском районе.

С 2015 по 2021 годы занимал пост главы администрации Белокалитвинского городского поселения. С июня 2021 года возглавлял администрацию Тацинского района, был назначен на пятилетний срок.

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