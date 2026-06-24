Остатки техники в виде лома металлов распродают под Ростовом

Металлолом находится в Мясниковском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области на торги выставили остатки списанной техники в виде лома черных и цветных металлов. Информацию опубликовали на портале ГИС Торги.

Металлолом находится в слободе Петровка Мясниковского района.

Торги организуют в соответствии с предписанием Департамента военного имущества Минобороны России. Дата начала подачи заявок — 24 июня, прием заявок будут вести до 22 июля. Проведение аукциона планируют 29 июля 2026 года.

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