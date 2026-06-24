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НовостиОбщество24 июня 2026 19:00

Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Жителей Дона предупредили о ракетной опасности вечером 24 июня
Ангелина СКИБА
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 24 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило от управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Предупреждение об опасности действует с 21:54, информация о снятии угрозы пока не поступала.

Напомним, в ночь на 24 июня 30 БПЛА сбили над двумя городами и пятью районами Ростовской области.

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