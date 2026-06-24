Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 24 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило от управления МЧС.
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Предупреждение об опасности действует с 21:54, информация о снятии угрозы пока не поступала.
Напомним, в ночь на 24 июня 30 БПЛА сбили над двумя городами и пятью районами Ростовской области.
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