Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц, в помещениях нельзя подходить к окнам. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Поздно вечером 24 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от МЧС в 22:39.

- Объявлена беспилотная опасность, - предупреждают жителей Дона.

Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, также этим вечером объявили, а затем сняли ракетную опасность. Угроза сохранялась с 21:54 до 22:38.

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