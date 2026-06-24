Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Поздно вечером 24 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от МЧС в 22:39.
- Объявлена беспилотная опасность, - предупреждают жителей Дона.
Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, также этим вечером объявили, а затем сняли ракетную опасность. Угроза сохранялась с 21:54 до 22:38.
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