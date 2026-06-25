В четверг будет жарко, но лучше прихватить с собой зонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 25 июня станет теплее, местами даже жарче. При этом не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 25 июня будет переменной облачности. Вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер северной четверти разовьет скорость в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 26 июня тоже будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь, может выпасть град. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 19 м/с. В ночь на пятницу также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-западный и северный задует со скоростью 7 - 12 м/с, местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 - 19 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 25 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +28 — +30 градусов. В ночь на 26 июня ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +21 до +26 градусов, местами до +32. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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