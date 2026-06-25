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НовостиОбщество25 июня 2026 4:55

На проспекте 20-летия Октября в Ростове водитель сбил 11-летнего ребенка на переходе

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом в Ростове-на-Дону
Екатерина ПОПОВА
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом в Ростове-на-Дону.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом в Ростове-на-Дону.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 24 июня в Ростове на проспекте 20-летия Октября произошло ДТП. Неизвестный водитель сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, школьник переходил дорогу слева направо по ходу движения машины. В это время на него наехало авто. В итоге пострадал одиннадцатилетний ребенок.

Водитель с места аварии скрылся. Транспортное средство, которым он управлял, пока не установлено.

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