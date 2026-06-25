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НовостиОбщество25 июня 2026 5:22

За сутки в Ростовской области спасатели ликвидировали 11 пожаров

Двое погибли в ДТП за 24 июня в Ростовской области
Екатерина ПОПОВА
Двое погибли в ДТП за 24 июня в Ростовской области.

Двое погибли в ДТП за 24 июня в Ростовской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 24 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров. Такой статистикой поделились в донском МЧС.

Также спасатели оказали помощь на пяти дорожно-транспортных происшествиях. В результате аварий погибли два человека.

На ликвидацию всех происшествий привлекались 160 человек личного состава и 40 единиц спецтехники.

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