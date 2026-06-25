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НовостиОбщество25 июня 2026 5:59

Губернатор Ростовской области присвоил почетное звание шести работникам МФЦ

Губернатор наградил лучших сотрудников МФЦ Ростовской области
Екатерина ПОПОВА
Губернатор наградил лучших сотрудников МФЦ Ростовской области.

Губернатор наградил лучших сотрудников МФЦ Ростовской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Лучший работник МФЦ Дона». В этом году его удостоились шесть сотрудников из Батайска, Зверева, Новошахтинска, Таганрога, а также Мясниковского и Сальского районов. Об этом сказано на сайте донского правительства.

Звание присваивается ежегодно на конкурсной основе. Его получают специалисты, которые внесли значительный вклад в повышение качества работы центров.

Всего в системе МФЦ Ростовской области трудятся более 2,5 тысячи человек. Они работают в 77 офисах и 319 территориальных подразделениях, где ежегодно оказывают около пяти миллионов услуг.

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