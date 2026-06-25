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НовостиОбщество25 июня 2026 6:36

Оборот интернет-торговли в Ростовской области в 2025 году вырос на 32%

Объем розничной торговли через интернет на Дону достиг 226,3 млрд рублей
Ангелина СКИБА
Рынок интернет-торговли продемонстрировал впечатляющий рост.

Рынок интернет-торговли продемонстрировал впечатляющий рост.

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рынок интернет-торговли в Ростовской области вырос более чем на 30% по итогам 2025 года. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.

— Рынок интернет-торговли продемонстрировал впечатляющий рост. По данным Ростовстата, объем оборота розничной торговли тчерез интернет достиг 226,3 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 32% больше, чем годом ранее. Доля онлайн-продаж в общем объеме оборота розничной торговли составила 11,1%, — рассказала Ирина Гелас.

Рост произошел по ряду причин. В частности, из-за изменения привычек потребителей. После пандемии многие начали заказывать товары онлайн. В 2025 году к этой аудитории добавились пользователи старшего возраста.

Также на ситуацию влияет и развитие маркетплейсов, расширение сети ПВЗ в малых городах и сельских районах области. Кроме того, активно продолжается сотрудничество маркетплейсов с областными производителями, включая фермеров и ремесленников.

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