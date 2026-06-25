Строительство спортцентра начали в Красносулинском районе Ростовской области

Планируемая пропускная способность спортивного центра — до 240 человек в сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красносулинском районе Ростовской области начали строительство современного спортивного центра. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

По словам чиновника, объект возводят в рамках федеральной программы «Спорт России». В проект планируют вложить 465,5 млн рублей. Речь идет о бюджетных средствах, причем большая часть — 336 млн рублей — должна поступить из федеральной казны.

Площадь будущего здания — более 5,2 тысячи кв. метров. Оборудуют многофункциональную спортивную площадку, а также пять залов: для игровых видов спорта, единоборств, бокса, самбо, настольного тенниса и общей физической подготовки. Также будет работать медкабинет.

Планируемая пропускная способность центра — до 240 человек в сутки.

К этому моменту подрядчик завершил подготовительный этап. Рабочие расчистили площадку, убрали старое ограждение, перенесли сети водоснабжения и водоотведения. Сейчас выполняется планировка территории. Решаются вопросы по технологическому присоединению объекта к сетям.

— Главная задача - обеспечить жесткий контроль за темпами и качеством строительства, чтобы концу 2027 года двери центра открылись для первых посетителей, — сказал Игорь Сорокин.

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