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НовостиОбщество25 июня 2026 10:43

В Ростовской области три выпускника набрали 300 баллов по ЕГЭ

Донской губернатор поздравил выпускников, набравших 300 баллов на ЕГЭ
Ангелина СКИБА
Всего на Дону ЕГЭ сдают 16,5 тысяч выпускников.

Всего на Дону ЕГЭ сдают 16,5 тысяч выпускников.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Три выпускника в Ростовской области набрали 300 баллов по ЕГЭ. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Одиннадцатиклассники Федор Казьмин, Матвей Соловьев и Амир Хузиев получили высший балл по трем предметам. Поздравляю ребят, — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил высокий уровень подготовки выпускников по естественным и точным наукам. По словам губернатора, в 2026 году в регионе увеличилось число стобалльников по физике, а также вырос средний балл по физике и обществознанию.

— Это радует, потому что ребята наверняка выберут инженерные, технические или ИТ-специальности. А это как раз специалисты, необходимые нашим предприятиям, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, всего на Дону ЕГЭ сдают 16,5 тысяч выпускников. Более 3 тысяч человек выбрали физику, свыше 6 тысяч — обществознание.

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