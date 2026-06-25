В Ростовской области три выпускника набрали 300 баллов по ЕГЭ

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Три выпускника в Ростовской области набрали 300 баллов по ЕГЭ. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Одиннадцатиклассники Федор Казьмин, Матвей Соловьев и Амир Хузиев получили высший балл по трем предметам. Поздравляю ребят, — написал Юрий Слюсарь.
Глава региона отметил высокий уровень подготовки выпускников по естественным и точным наукам. По словам губернатора, в 2026 году в регионе увеличилось число стобалльников по физике, а также вырос средний балл по физике и обществознанию.
— Это радует, потому что ребята наверняка выберут инженерные, технические или ИТ-специальности. А это как раз специалисты, необходимые нашим предприятиям, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, всего на Дону ЕГЭ сдают 16,5 тысяч выпускников. Более 3 тысяч человек выбрали физику, свыше 6 тысяч — обществознание.
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