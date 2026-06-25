Министр транспорта Ростовской области прокомментировала ситуацию с топливом

Министр рассказала, как повлияла ситуация с топливом на работу общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области достаточно топлива для перевозчиков, и все сложности могут оперативно решаться. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

— Ограничения на АЗС — это то, что было введено непосредственно топливными провайдерами и поставщиками топлива. Сейчас работаем точечно по всем обращениям перевозчиков и муниципальных, и межмуниципальных. На самом деле, это вопрос решаемый и решаемый достаточно быстро. Мы конкретизируем заправки, снимаем лимиты. Совместно с минпромэнерго постоянно на связи с перевозчиками и с топливниками, — сообщила Алена Беликова.

Глава донского минтранса не исключила «вопросы в определенных районах», но подчеркнула, что проблему нельзя назвать глобальной.

— Те, у кого вопросы возникают, мы их оперативно решаем. Буквально перед пресс-конференцией как раз сводили «Глубокинское ПАТП» с поставщиками топлива, — отметила Алена Беликова.

Минтранс решает вопросы, но необходимо, чтобы и сами перевозчики сразу же сообщали о проблемах. Письма и обсуждения в публичном пространстве только затягивают процесс, который можно решить быстро, добавила министр.

Также Алена Беликова высказалась относительно очередей на заправках. Чиновник сравнила ситуацию с ажиотажным спросом на гречку, который был в прошлые годы.

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