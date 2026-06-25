Почти на полтора рубля подорожал бензин в Ростовской области за прошедшую неделю

Средняя стоимость бензина на прошлой неделе составляла 73,68 рубля за литр. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за неделю обновилась стоимость автомобильного топлива. Информацию публикует Росстат.

За период с 16 по 22 июня 2026 года средняя стоимость бензина в области составляла 73,68 рубля за литр, это на 1,34 рубля больше, чем на предыдущей неделе. В период с 9 по 15 июня средняя цена составляла 72,34 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 22 июня 2026 года:

АИ-92: 69,15 рубля (неделей ранее было 67,73 рубля);

АИ-95: 76,01 рубля (было 74,73 рубля);

АИ-98 и выше: 98,13 рубля (было 97 рублей);

Дизельное топливо: 78,80 рубля (было 77,30 рубля).

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 22 июня составляла 72,99 рубля, за дизель - 80,14 рубля. Стоимость по России - 71,20 и 82,93 рубля соответственно.

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