Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 12:26

Троллейбусы белорусского производителя протестируют в Ростове

Александр Скрябин договорился о тестовой эксплуатации трех троллейбусов на маршрутах Ростова
Ангелина СКИБА
Троллейбусы «Белкоммунмаша» уже курсируют в Санкт-Петербурге и Тольятти.

Троллейбусы «Белкоммунмаша» уже курсируют в Санкт-Петербурге и Тольятти.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону планируют тестовую эксплуатацию троллейбусов белорусского производителя. Об этом с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» договорился глава донской столицы Александр Скрябин. Встреча состоялась в Минске.

— В рамках встречи была достигнута договоренность об организации тестовой эксплуатации трех троллейбусов «Ольгерд» на маршрутах Ростова, чтобы получить комплексную оценку их эксплуатационных характеристик, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Троллейбусы «Белкоммунмаша» уже курсируют в Санкт-Петербурге и Тольятти. В Ростове потребность в обновлении электротранспорта до 2030 года составляет 30 электробусов и 31 троллейбус.

Также Александр Скрябин напомнил, что в ростовском парке общественного транспорта 211 автобусов производства Минского автомобильного завода.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Министр транспорта Ростовской области прокомментировала ситуацию с топливом

Глава донского минтранса призвала перевозчиков оперативно сообщать о проблемах с бензином (подробности)