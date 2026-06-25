Троллейбусы белорусского производителя протестируют в Ростове

Троллейбусы «Белкоммунмаша» уже курсируют в Санкт-Петербурге и Тольятти. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону планируют тестовую эксплуатацию троллейбусов белорусского производителя. Об этом с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» договорился глава донской столицы Александр Скрябин. Встреча состоялась в Минске.

— В рамках встречи была достигнута договоренность об организации тестовой эксплуатации трех троллейбусов «Ольгерд» на маршрутах Ростова, чтобы получить комплексную оценку их эксплуатационных характеристик, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Троллейбусы «Белкоммунмаша» уже курсируют в Санкт-Петербурге и Тольятти. В Ростове потребность в обновлении электротранспорта до 2030 года составляет 30 электробусов и 31 троллейбус.

Также Александр Скрябин напомнил, что в ростовском парке общественного транспорта 211 автобусов производства Минского автомобильного завода.

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