Трамваи автономного хода хотят внедрить в будущем в Ростове

Пассажирский транспорт — одно из возможных направлений применения автономных машин. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава министерства транспорта Ростовской области Алена Беликова ответила на вопрос журналистов о том, какой беспилотный транспорт в будущем может использоваться в регионе. В списке оказались и трамваи, однако министр отметила, что такие машины можно запускать только при наличии обновленной инфраструктуры.

— Есть три направления возможного использования автономного транспорта. Автономного, потому что не все машины работают полностью без человека. Одно из направлений — наземное пассажирское, это трамвай. Однако для того, чтобы сделать необходимое оборудование для трамвая и провести работу со светофорными объектами, на данный момент нужно подумать о реконструкции и ремонте сети. Преждевременно сегодня тестировать такие вещи на существующей сети, — отметила Алена Беликова.

Также автономными могут быть дорожная техника (асфальтоукладчики, катки, карьерная техника) и морские суда. При этом суда в таких случаях могут быть только грузовыми, подчеркнула министр.

По словам главы минтранса Ростовской области, использование автономного водного транспорта на реке и в пассажирских перевозках имеет много нюансов, поэтому такая возможность также под большим вопросом.

Кроме того, Алена Беликова затронула немного другую тему относительно ростовского электротранспорта. В городе планируют тестовую эксплуатацию новых вагонов.

— Совместно с администрацией Ростова-на-Дону встретились с представителями Усть-Катавского вагоностроительного завода. Они готовы поставить нам на тестирование вагон. Осложняется это тем, что у нас специфическая колея, которой больше нигде нет в стране.

Кроме того, если говорить про электротранспорт, мультибрендовый центр «МАЗа» дал на тестирование электробус вместе с зарядкой. Также они хотят дополнительно предоставить для тестирования троллейбус с автономным ходом, — добавила Алена Беликова.

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