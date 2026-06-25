Трамваи автономного хода хотят внедрить в будущем в Ростове

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Глава министерства транспорта Ростовской области Алена Беликова ответила на вопрос журналистов о том, какой беспилотный транспорт в будущем может использоваться в регионе. В списке оказались и трамваи, однако министр отметила, что такие машины можно запускать только при наличии обновленной инфраструктуры.
— Есть три направления возможного использования автономного транспорта. Автономного, потому что не все машины работают полностью без человека. Одно из направлений — наземное пассажирское, это трамвай. Однако для того, чтобы сделать необходимое оборудование для трамвая и провести работу со светофорными объектами, на данный момент нужно подумать о реконструкции и ремонте сети. Преждевременно сегодня тестировать такие вещи на существующей сети, — отметила Алена Беликова.
Также автономными могут быть дорожная техника (асфальтоукладчики, катки, карьерная техника) и морские суда. При этом суда в таких случаях могут быть только грузовыми, подчеркнула министр.
По словам главы минтранса Ростовской области, использование автономного водного транспорта на реке и в пассажирских перевозках имеет много нюансов, поэтому такая возможность также под большим вопросом.
Кроме того, Алена Беликова затронула немного другую тему относительно ростовского электротранспорта. В городе планируют тестовую эксплуатацию новых вагонов.
— Совместно с администрацией Ростова-на-Дону встретились с представителями Усть-Катавского вагоностроительного завода. Они готовы поставить нам на тестирование вагон. Осложняется это тем, что у нас специфическая колея, которой больше нигде нет в стране.
Кроме того, если говорить про электротранспорт, мультибрендовый центр «МАЗа» дал на тестирование электробус вместе с зарядкой. Также они хотят дополнительно предоставить для тестирования троллейбус с автономным ходом, — добавила Алена Беликова.
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