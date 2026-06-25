В Ростовской области нашли мертвым мужчину, которого искали в течение недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 25 июня, в Каменском районе Ростовской области обнаружили мертвым мужчину, которого искали в течение недели. Предварительно, умерший утонул в водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Сегодня из акватории искусственного водоема спасатели извлекли тело 57-летнего мужчины. Это произошло в хуторе Масаловка. Мужчина ушел из дома 19 июня и считался без вести пропавшим, — рассказали в экстренном ведомстве.
Обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся следственные мероприятия.
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