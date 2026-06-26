В службе занятости назвали самые дефицитные профессии в Ростовской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Донской бизнес и госучреждения продолжают испытывать кадровый голод. Об этом «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» сообщили в региональном Управлении государственной службы занятости населения.

Острее всего нехватка людей ощущается в обрабатывающей промышленности, медицине, образовании и строительстве. Также дефицит специалистов фиксируют в сельском хозяйстве, торговле, логистике и госуправлении. В ведомстве пояснили, что на местном рынке труда сейчас наиболее востребованы швеи, врачи, фельдшеры, медсестры, слесари, инженеры, водители, учителя, продавцы и кассиры.

- Параллельно служба занятости помогает вернуться к мирной жизни участникам спецоперации. По состоянию на середину июня, работу нашел каждый второй ветеран боевых действий (около 50%), обратившийся в профильные структуры региона, - прокомментировали в ведомстве.

При этом в самой Донской столице за год немного выросло число неработающих граждан. По данным УГСЗН, на 1 июня 2026 года уровень регистрируемой безработицы в городе составил 0,2%, тогда как годом ранее он был на отметке 0,1%. В целом по Ростовской области ситуация осталась стабильной: этот показатель застыл на планке 0,3%.

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