Жителя Ростовской области осудили за убийство отца

Задержанный за убийство получил 10 лет колонии строгого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 47-летнего жителя Цимлянского района осудили за убийство отца. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

На судебных слушаниях с участием представителя прокуратуры установили, что преступление было совершено в конце декабря 2025 года в Цимлянске, на территории садоводческого товарищества.

По данным следствия, мужчина в алкогольном опьянении во время ссоры напал с топором на своего 66-летнего отца. Пострадавший скончался на месте от серьезных травм.

Задержанный за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) получил 10 лет колонии строгого режима.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Шестерых жителей Ростова осудили за похищение человека и вымогательство

Суд назначил сроки ростовчанам, похитившим человека из-за денег (подробности)