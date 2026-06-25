Вторая экспертиза показала, что привело к смерти мамы из Новочеркасска после родов

На днях пришли результаты второй экспертизы по делу о смерти после родов мамы из Новочеркасска. Фото: из семейного архива

Вторая экспертиза по делу о смерти 27-летней мамы из Новочеркасска после родов показала, что привело к гибели женщины. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал адвокат семьи Данил Бердичевский.

Напомним, трагедия произошла в апреле. Анна поступила в роддом 5 апреля. В переписке с подругой женщина жаловалась, что ей ввели уже четыре дозы эпидуральной анестезии, но боль, наоборот, все усиливалась. Позже роженица Анна впала в кому, а ее ребенка спасли путем кесарева сечения. Роженицу перевезли в ростовскую клинику: там у нее четыре раза останавливалось сердце. 7 апреля она умерла, не приходя в сознание. У Анны остались пятилетний сын и новорожденная дочь.

— Первая экспертиза показала: причиной смерти стало острое поражение нервной системы из-за введения транексамовой кислоты. Это кровоостанавливающее средство, а не обезболивающее. В выдержках заключения второй экспертизы сказано: «Ключевым недостатком явилось введение интратекально транексамовой кислоты при проведении спинномозговой анестезии 5 апреля 2026 года», — объяснил адвокат. —

Напомним, 5 июня следствие задержало врача, работавшего в медучреждении, где у Анны принимали роды. Ему предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Отметим, следствие еще не завершено, и все обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам и суду.

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