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Общество25 июня 2026 15:15

«Кардиогенный шок и полиорганная недостаточность»: Вторая экспертиза показала, что привело к смерти 27-летней роженицы из Ростовской области

Юрист семьи умершей после родов женщины из Новочеркасска поделился результатами второй экспертизы по делу
Татьяна ТИХОНОВА
Вторая экспертиза указала того, чьи действия, по заключению специалистов, находятся в прямой причинно-следственной связи с гибелью мамы двоих детей. Фото: из семейного архива

Вторая экспертиза указала того, чьи действия, по заключению специалистов, находятся в прямой причинно-следственной связи с гибелью мамы двоих детей. Фото: из семейного архива

В апреле в Ростовской области произошла громкая трагедия: после родов умерла 27-летняя молодая мама из Новочеркасска. Анна так и не увидела новорожденную дочку - она впала в кому еще до появления малышки на свет, а через два дня скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, был задержан врач. Ранее мы писали о результатах первой экспертизы по делу. Теперь же юрист семьи Анны Данил Бердичевский сообщил, что готова вторая экспертиза - ее результатами он поделился с «КП — Ростов-на-Дону».

Семья готовилась к рождению второго ребенка - дочки. Фото: из архива семьи

Семья готовилась к рождению второго ребенка - дочки. Фото: из архива семьи

«Когда это закончится?»

5 апреля Анна поступила в роддом. Это были ее вторые роды. Как и в первый раз, она планировала рожать с эпидуральной анальгезией — обезболиванием через эпидуральное пространство — область между позвоночником и внешней оболочкой спинного мозга. В переписке с подругой она жаловалась, что врач ввел уже четыре дозы препарата, но боль не утихала и стала уже невыносимой.

— Когда это все закончится?! — писала она в одном из последних сообщений.

Потом связь оборвалась. Муж вечером приехал в больницу и узнал страшное: Анна - в коме, дочка появилась на свет путем кесарева сечения. Роженицу перевезли в ростовскую клинику. По словам близких, там у нее четыре раза останавливалось сердце. Вечером 7 апреля Анна умерла, не приходя в сознание.

Малышка две недели пролежала в больнице с воспалением легких, и только после этого ее выписали домой. Фото: из архива семьи

Малышка две недели пролежала в больнице с воспалением легких, и только после этого ее выписали домой. Фото: из архива семьи

Пятилетний сын и новорожденная дочь Анны остались без мамы. Теперь их растят муж и свекровь женщины.

В региональном следкоме возбудили уголовное дело, а минздрав области обещал всесторонне содействовать расследованию.

Семья жила дружно семь лет, пока не случилась трагедия. Фото: из архива семьи

Семья жила дружно семь лет, пока не случилась трагедия. Фото: из архива семьи

Что показала первая экспертиза?

Семья долго ждала результаты заключения экспертов. Специалисты изучили медицинские документы и результаты гистологического исследования ликвора.

Напомним, согласно первой экспертизе, причиной смерти было названо «острое дегенеративно-дистрофическое поражение центральной и периферической нервной системы». Это состояние, при котором в нервной системе, как в центральной, так и в периферической, постепенно разрушаются и гибнут нейроны, а их функции нарушаются.

— Это состояние развилось из-за введения в спинномозговой канал транексамовой кислоты. Этот препарат не является обезболивающим — он кровоостанавливающий, — объяснял результаты первой экспертизы адвокат. — Попадание не того препарата в ликвор — спинномозговую жидкость — вызвало кардиогенный шок (критическое состояние, при котором сердце не может нормально перекачивать кровь — прим. ред.) и полиорганную недостаточность (когда несколько важных систем организма начинают работать со сбоями или совсем отказывают).

На выписку Арины приехали папа и старший брат. Мамы в этот момент рядом уже не было. Фото: из архива семьи

На выписку Арины приехали папа и старший брат. Мамы в этот момент рядом уже не было. Фото: из архива семьи

По словам юриста, в выводах экспертизы сообщается, что в пробе спинномозговой жидкости обнаружена транексамовая кислота.

— Ее введение в интратекальное пространство, то есть в ликвор рядом со спинным мозгом, является «ключевым дефектом». И именно оно состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациентки.

Старший брат помогает папе и бабушке ухаживать за сестренкой. Фото: из архива семьи

Старший брат помогает папе и бабушке ухаживать за сестренкой. Фото: из архива семьи

Что сообщается в результатах второй экспертизы?

На днях пришли результаты второй экспертизы.

— Ключевым недостатком явилось введение интратекально транексамовой кислоты при проведении спинномозговой анестезии 5 апреля 2026 года, — говорится в выдержках заключения, которое «КП-Ростов-на-Дону» предоставил юрист семьи Анны.

— Специалист должен был контролировать эффективность и безопасность анестезиологического пособия. Однако вместо положенного препарата пациентке ввели совершенно другое лекарство. Это противоречит должностной инструкции, согласно которой его задача — ассистирование и контроль, а не самостоятельное применение не назначенных средств, — говорит Данил Бердичевский.

Адвокат семьи подчеркнул, что заключение имеет важное значение для расследования:

— Уверен, что результаты экспертизы станут прочной основой для принятия законного и справедливого решения, — добавил защитник.

Анна умерла, так и не увидев новорожденную дочку. Фото: из архива семьи

Анна умерла, так и не увидев новорожденную дочку. Фото: из архива семьи

Расследование продолжается

Отметим, следствие еще не завершено. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам и суду.

Напомним, 5 июня в Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили: задержан врач медучреждения, где у Анны принимали роды.

— Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — сообщили в донском следкоме. — Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства следственного управления.

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