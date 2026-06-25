«Кардиогенный шок и полиорганная недостаточность»: Вторая экспертиза показала, что привело к смерти 27-летней роженицы из Ростовской области

Вторая экспертиза указала того, чьи действия, по заключению специалистов, находятся в прямой причинно-следственной связи с гибелью мамы двоих детей. Фото: из семейного архива

В апреле в Ростовской области произошла громкая трагедия: после родов умерла 27-летняя молодая мама из Новочеркасска. Анна так и не увидела новорожденную дочку - она впала в кому еще до появления малышки на свет, а через два дня скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, был задержан врач. Ранее мы писали о результатах первой экспертизы по делу. Теперь же юрист семьи Анны Данил Бердичевский сообщил, что готова вторая экспертиза - ее результатами он поделился с «КП — Ростов-на-Дону».

Семья готовилась к рождению второго ребенка - дочки. Фото: из архива семьи

«Когда это закончится?»

5 апреля Анна поступила в роддом. Это были ее вторые роды. Как и в первый раз, она планировала рожать с эпидуральной анальгезией — обезболиванием через эпидуральное пространство — область между позвоночником и внешней оболочкой спинного мозга. В переписке с подругой она жаловалась, что врач ввел уже четыре дозы препарата, но боль не утихала и стала уже невыносимой.

— Когда это все закончится?! — писала она в одном из последних сообщений.

Потом связь оборвалась. Муж вечером приехал в больницу и узнал страшное: Анна - в коме, дочка появилась на свет путем кесарева сечения. Роженицу перевезли в ростовскую клинику. По словам близких, там у нее четыре раза останавливалось сердце. Вечером 7 апреля Анна умерла, не приходя в сознание.

Малышка две недели пролежала в больнице с воспалением легких, и только после этого ее выписали домой. Фото: из архива семьи

Пятилетний сын и новорожденная дочь Анны остались без мамы. Теперь их растят муж и свекровь женщины.

В региональном следкоме возбудили уголовное дело, а минздрав области обещал всесторонне содействовать расследованию.

Семья жила дружно семь лет, пока не случилась трагедия. Фото: из архива семьи

Что показала первая экспертиза?

Семья долго ждала результаты заключения экспертов. Специалисты изучили медицинские документы и результаты гистологического исследования ликвора.

Напомним, согласно первой экспертизе, причиной смерти было названо «острое дегенеративно-дистрофическое поражение центральной и периферической нервной системы». Это состояние, при котором в нервной системе, как в центральной, так и в периферической, постепенно разрушаются и гибнут нейроны, а их функции нарушаются.

— Это состояние развилось из-за введения в спинномозговой канал транексамовой кислоты. Этот препарат не является обезболивающим — он кровоостанавливающий, — объяснял результаты первой экспертизы адвокат. — Попадание не того препарата в ликвор — спинномозговую жидкость — вызвало кардиогенный шок (критическое состояние, при котором сердце не может нормально перекачивать кровь — прим. ред.) и полиорганную недостаточность (когда несколько важных систем организма начинают работать со сбоями или совсем отказывают).

На выписку Арины приехали папа и старший брат. Мамы в этот момент рядом уже не было. Фото: из архива семьи

По словам юриста, в выводах экспертизы сообщается, что в пробе спинномозговой жидкости обнаружена транексамовая кислота.

— Ее введение в интратекальное пространство, то есть в ликвор рядом со спинным мозгом, является «ключевым дефектом». И именно оно состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациентки.

Старший брат помогает папе и бабушке ухаживать за сестренкой. Фото: из архива семьи

Что сообщается в результатах второй экспертизы?

На днях пришли результаты второй экспертизы.

— Ключевым недостатком явилось введение интратекально транексамовой кислоты при проведении спинномозговой анестезии 5 апреля 2026 года, — говорится в выдержках заключения, которое «КП-Ростов-на-Дону» предоставил юрист семьи Анны.

— Специалист должен был контролировать эффективность и безопасность анестезиологического пособия. Однако вместо положенного препарата пациентке ввели совершенно другое лекарство. Это противоречит должностной инструкции, согласно которой его задача — ассистирование и контроль, а не самостоятельное применение не назначенных средств, — говорит Данил Бердичевский.

Адвокат семьи подчеркнул, что заключение имеет важное значение для расследования:

— Уверен, что результаты экспертизы станут прочной основой для принятия законного и справедливого решения, — добавил защитник.

Анна умерла, так и не увидев новорожденную дочку. Фото: из архива семьи

Расследование продолжается

Отметим, следствие еще не завершено. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам и суду.

Напомним, 5 июня в Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили: задержан врач медучреждения, где у Анны принимали роды.

— Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — сообщили в донском следкоме. — Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства следственного управления.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Речь о крайне редкой ошибке»: Адвокат ответил на главные вопросы по делу умершей после родов мамы из Новочеркасска