«Кардиогенный шок и полиорганная недостаточность»: Вторая экспертиза показала, что привело к смерти 27-летней роженицы из Ростовской области

В апреле в Ростовской области произошла громкая трагедия: после родов умерла 27-летняя молодая мама из Новочеркасска. Анна так и не увидела новорожденную дочку - она впала в кому еще до появления малышки на свет, а через два дня скончалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, был задержан врач. Ранее мы писали о результатах первой экспертизы по делу. Теперь же юрист семьи Анны Данил Бердичевский сообщил, что готова вторая экспертиза - ее результатами он поделился с «КП — Ростов-на-Дону».
5 апреля Анна поступила в роддом. Это были ее вторые роды. Как и в первый раз, она планировала рожать с эпидуральной анальгезией — обезболиванием через эпидуральное пространство — область между позвоночником и внешней оболочкой спинного мозга. В переписке с подругой она жаловалась, что врач ввел уже четыре дозы препарата, но боль не утихала и стала уже невыносимой.
— Когда это все закончится?! — писала она в одном из последних сообщений.
Потом связь оборвалась. Муж вечером приехал в больницу и узнал страшное: Анна - в коме, дочка появилась на свет путем кесарева сечения. Роженицу перевезли в ростовскую клинику. По словам близких, там у нее четыре раза останавливалось сердце. Вечером 7 апреля Анна умерла, не приходя в сознание.
Пятилетний сын и новорожденная дочь Анны остались без мамы. Теперь их растят муж и свекровь женщины.
В региональном следкоме возбудили уголовное дело, а минздрав области обещал всесторонне содействовать расследованию.
Семья долго ждала результаты заключения экспертов. Специалисты изучили медицинские документы и результаты гистологического исследования ликвора.
Напомним, согласно первой экспертизе, причиной смерти было названо «острое дегенеративно-дистрофическое поражение центральной и периферической нервной системы». Это состояние, при котором в нервной системе, как в центральной, так и в периферической, постепенно разрушаются и гибнут нейроны, а их функции нарушаются.
— Это состояние развилось из-за введения в спинномозговой канал транексамовой кислоты. Этот препарат не является обезболивающим — он кровоостанавливающий, — объяснял результаты первой экспертизы адвокат. — Попадание не того препарата в ликвор — спинномозговую жидкость — вызвало кардиогенный шок (критическое состояние, при котором сердце не может нормально перекачивать кровь — прим. ред.) и полиорганную недостаточность (когда несколько важных систем организма начинают работать со сбоями или совсем отказывают).
По словам юриста, в выводах экспертизы сообщается, что в пробе спинномозговой жидкости обнаружена транексамовая кислота.
— Ее введение в интратекальное пространство, то есть в ликвор рядом со спинным мозгом, является «ключевым дефектом». И именно оно состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациентки.
На днях пришли результаты второй экспертизы.
— Ключевым недостатком явилось введение интратекально транексамовой кислоты при проведении спинномозговой анестезии 5 апреля 2026 года, — говорится в выдержках заключения, которое «КП-Ростов-на-Дону» предоставил юрист семьи Анны.
— Специалист должен был контролировать эффективность и безопасность анестезиологического пособия. Однако вместо положенного препарата пациентке ввели совершенно другое лекарство. Это противоречит должностной инструкции, согласно которой его задача — ассистирование и контроль, а не самостоятельное применение не назначенных средств, — говорит Данил Бердичевский.
Адвокат семьи подчеркнул, что заключение имеет важное значение для расследования:
— Уверен, что результаты экспертизы станут прочной основой для принятия законного и справедливого решения, — добавил защитник.
Отметим, следствие еще не завершено. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам и суду.
Напомним, 5 июня в Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили: задержан врач медучреждения, где у Анны принимали роды.
— Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — сообщили в донском следкоме. — Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства следственного управления.
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