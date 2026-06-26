В ночь на 26 июня беспилотники ВСУ атаковали семь районов Ростовской области

В Ростовской области отразили воздушную атаку. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 26 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сбили полтора десятка вражеских беспилотников в семи районах области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.

Напомним, что ранее, в ночь на 25 июня донской регион атаковали более десяти дронов. БПЛА были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявили на Дону поздно вечером 24 июня (подробнее)