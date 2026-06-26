В Ростовской области утром 26 июня сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утром 26 июня отменили угрозу применения БПЛА. Оповещение об этом поступило жителям от РСЧС.

Беспилотную опасность объявили накануне вечером. Людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью силы ПВО сбили полтора десятка вражеских беспилотников в семи районах области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.

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