Глава донского минтранса прокомментировала ситуацию с бензином на заправках

В донском минтрансе прокомментировали ситуацию с топливом на заправках. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с бензином в Ростовской области прокомментировала в ходе пресс-конференции 25 июня министр транспорта региона Алена Беликова.

— Сегодня с топливом происходит примерно та же история, что когда-то с гречкой при ковиде. Люди пугаются, и это создает ажиотаж, - ответила глава донского минтранса на вопрос об очередях.

Она подчеркнула, что поставщики не ограничивают отпуск для каких-то категорий сознательно. У них есть запасы и большой объем «на колесах».

Также министр обратилась к компаниям-перевозчикам с просьбой своевременно информировать о возникающих сложностях.

— Сейчас все, у кого были вопросы по топливу, решают его с минтрансом и минпромом. Определены удобные точки заправки рядом с базами перевозчиков, где их обслуживают с необходимым объемом.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры против перепродаж, удобные заправки для перевозчиков: Ситуация с бензином в Ростове и Ростовской области на 25 июня 2026 года

Минтранс Ростовской области рассказал о влиянии ситуации с бензином на донских перевозчиков (подробнее)