Силы ПВО перехватили и уничтожили 15 вражеских дронов над Ростовской областью

В небе над Ростовской областью сбили 15 беспилотников. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Атака на Ростовскую область стала частью удара по 13 регионам. Об этом говорится в канале МАХ минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников в семи районах Ростовской области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком.Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.

Всего же, по данным минобороны, за ночь было сбито 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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