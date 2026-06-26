Автостоянку с ларьками продают в Ростове за 75 млн рублей

На территории можно открыть мойку, шиномонтаж, склад или кафе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону выставили на продажу территорию с платной автостоянкой и торговыми павильонами. Стоимость объекта — 75 млн рублей. Об этом сообщает «Город N».

Участок — 40 соток, цекна за сотку — около 1,9 млн руб. Ориентир — пересечение реки Темерник и Текучевского моста. В ларьках продают овощи, фрукты, табак, шаурму, а также другие товары.

Продавец утверждает, что на территории можно увеличить количество павильонов, открыть мойку, шиномонтаж, сервис, склад, кафе или другой бизнес.

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