В Ростовской области будут судить ОПГ с криминальным оборотом в 2 млрд рублей

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области следователи МВД передали в суд дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка полиции.

Задержали семерых жителей разных регионов России. По версии следствия, с 2020 по 2023 год сообщники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. Затем с использованием реквизитов организаций изготовили не менее тысячи фальшивых распоряжений о переводе средств.

— Деньги обналичивали и передавали клиентам, обратившимся за нелегальными услугами. Оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход преступной группы — более 93 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Дело с обвинительным заключением рассмотрят в суде по существу. Подозреваемым в организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.

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