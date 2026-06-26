В Ростовской области владелец пасеки оформил мед без регистрации пчелосемей

Отсутствие сведений о пчелосемьях нарушило прослеживаемость товара. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Обливском районе Ростовской области владелец пасеки оформил электронные документы на мед, но не указал информацию о своих пчелах. В итоге ему выписали предостережение, а материалы об инциденте направили в управление ветеринарии, сообщают в Россельхознадзоре.

— Производственный сертификат был оформлен на две тонны натурального цветочного меда. Отсутствие сведений о пчелосемьях нарушило прослеживаемость товара. Это нарушение закона «О ветеринарии», — пояснили в ведомстве.

Владельца личного подсобного хозяйства попросили в дальнейшем строго соблюдать требования при оформлении продукции.

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