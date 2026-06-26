Ростовскую область пытались атаковать с использованием БПЛА утром 26 июня

БПЛА также ликвидировали в других регионах страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 7 до 9 часов утра 26 июня Ростовскую область пытались атаковать с использованием БПЛА. Об этом говорится в информации Минобороны России.

БПЛА также ликвидировали в других регионах страны. Всего за указанный период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напомним, в ночь на 26 июня в Ростовской области уничтожили 15 БПЛА в семи районах региона: в Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Усть-Донецком. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

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