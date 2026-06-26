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НовостиОбщество26 июня 2026 8:34

Водителей в Ростове намерены лишать оплаты за отключенные кондиционеры

В Ростове водителям автобусов пригрозили штрафами за духоту в салонах и нарушение графика
Ангелина СКИБА
Когда именно начнет действовать новая система, неясно.

Когда именно начнет действовать новая система, неясно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону водителей автобусов с неработающими кондиционерами планируют лишать оплаты за рейсы. Об этом на пресс-конференции сообщила министр транспорта региона Алена Беликова, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Меры могут ввести только после перехода на регулируемый тариф, но когда именно начнет действовать новая система, неясно. Также водителей намерены штрафовать за неработающие табло и нарушение графика движения транспорта.

По информации издания, в марте 2026 года в донской столице зафиксировали нехватку 959 водителей общественного транспорта. Дефицит водительского состава в ростовских АТП составляет 46,7%. Ведется работа по набору кадров.

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