5 тысяч кустов конопли уничтожили в Новочеркасске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новочеркасске полицейские совместно с казаками уничтожили 5 тысяч кустов дикорастущей конопли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Запрещенное растение уничтожили в рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых», в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Напомним, профилактическая акция проводилась в период с 17 по 26 июня 2026 года.
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