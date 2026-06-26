5 тысяч кустов конопли уничтожили в Новочеркасске

В Новочеокасске провели рейды по выявлению и уничтожению растения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске полицейские совместно с казаками уничтожили 5 тысяч кустов дикорастущей конопли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Запрещенное растение уничтожили в рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых», в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, профилактическая акция проводилась в период с 17 по 26 июня 2026 года.

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