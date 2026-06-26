Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 8:59

5 тысяч кустов конопли уничтожили в Новочеркасске

Запрещенный сорняк уничтожили в рамках акции «Время НЕзависимых» в Новочеркасске
Ангелина СКИБА
В Новочеокасске провели рейды по выявлению и уничтожению растения.

В Новочеокасске провели рейды по выявлению и уничтожению растения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске полицейские совместно с казаками уничтожили 5 тысяч кустов дикорастущей конопли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Запрещенное растение уничтожили в рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых», в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, профилактическая акция проводилась в период с 17 по 26 июня 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области будут судить ОПГ с криминальным оборотом в 2 млрд рублей

Донские следователи МВД передали в суд дело об организации преступного сообщества (подробности)