Непогода ожидается в Ростовской области на выходных

На Дону ожидаются кратковременные дожди с грозами. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На выходных, 27 и 28 июня, в Ростовской области ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

27 июня ветер будет преимущественно северо-западный и северный 7-12 м/с, при ухудшении погоды порывы могут достигать 15-17 м/с. В ночь на субботу температура установится в районе +14-19 градусов, в отдельных территориях будет до +11, в крайних северных районах — до +7. Дневная температура составит +20-25, местами ожидается до +29 градусов.

28 июня ветер должен быть западной четверти 6-11 м/с, но при грозе он может усиливаться до 15-17 м/с. В ночь на воскресенье ожидается +14-19, местами до +9, в крайних северных районах — до +5. Днем обещают от +23 до +28, местами до +30 градусов.

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