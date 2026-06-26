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НовостиОбщество26 июня 2026 9:54

В Советском районе Ростова до вечера 26 июня ограничили водоснабжение

Перебои с водой на нескольких улицах в Советском районе Ростова продлятся до вечера
Ангелина СКИБА
На одном из участков сети потребовался регламентный ремонт, на другом — произошел порыв.

На одном из участков сети потребовался регламентный ремонт, на другом — произошел порыв.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На нескольких улицах в Советском районе Ростова-на-Дону до вечера 26 июня ограничили водоснабжение. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

В микрорайоне Левенцовском потребовались дополнительные регламентные работы. В связи с этим горячей воды нет в границах: Еременко — Жданова — Ткачева — проспекта Маршала Жукова. Восстановить горячее водоснабжение должны после 18 часов вечера.

Также в Советском районе после порыва водовода на улице Жмайлова полностью без воды остались дома в границах: Малиновского — Стабильной — Мильчакова — Стачки. Вернуть ресурс в краны планируют после 19 часов вечера.

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