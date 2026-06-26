Экс-главе администрации Ростова вновь продлили меру пресечения

Меру пресечения продлили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок в СИЗО для экс-главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

— Постановлением от 15 июня 2026 года была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца, до 23 сентября 2026 года включительно, — прокомментировали в инстанции.

Экс-главу администрации Ростова-на-Дону взяли под сражу в октябре 2025 года после обвинения в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным СК, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил свыше 47 млн рублей.

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