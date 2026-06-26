Концерт «Руки Вверх» в Ростове перенесли за сутки до проведения

Певец, музыкант, продюсер, теле- и радиоведущий Сергей Жуков. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Концерт «Руки Вверх» в Ростове-на-Дону перенесли за сутки до проведения. Шоу-программу теперь проведут в сентябре. Об этом в социальных сетях рассказал солист группы Сергей Жуков.

По словам музыканта, решение приняли в целях безопасности после обращения оперативного штаба Ростовской области.

— Понимаем и принимаем это решение. Мы живем в непростое время, особенно здесь, на юге, и безопасность важнее любого концерта. Мы вернемся в Ростов 24, 25, 27 и 28 сентября и проведем наши выступления во Дворце спорта, на крытой площадке, — сообщил Сергей Жуков.

Билеты действительны и подлежат обмену на новые даты. Всем, кто планировал прийти на концерт, на электронную почту должны направить инструкцию о том, как поменять билеты.

— Команда «Руки Вверх!» уже в Ростове. Сцена почти собрана. Десятки тысяч из вас раскупили все билеты, строили планы, ждали эту субботу. И я ждал. Как же больно, что встреча откладывается, — написал Сергей Жуков.

Остальные концерты в Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве проведут по графику на запланированных площадках. Напомним, музыканты организовали стадионный тур «30 нам уже!». В донской столице зрителей планировали собрать 27 июня на стадионе «Ростов Арена».

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